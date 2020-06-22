إنتاج الصلب يهبط 8.7% عالمياً بسبب كورونا

قال الاتحاد العالمي للصلب، الاثنين، إن الإنتاج العالمي من الصلب الخام هبط 8.7% على أساس سنوي إلى 148.8 مليون طن في مايو/أيار.

وارتفع إنتاج الصلب الخام في الصين، أكبر منتج وأكبر مستهلك للمعدن في العالم، 4.2% إلى 92.3 مليون طن في مايو/أيار.

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من جهة ثانية أظهرت بيانات رسمية أن الصين تهدف لزيادة إنتاجها من النفط الخام بنسبة 1% والغاز الطبيعي بنسبة 4.3% هذا العام، مقارنة بعام 2019، إذ تسعى لحماية أمن الطاقة حتى بعد انهيار أسعار النفط المدفوع بتفشي فيروس كورونا.

ووضعت الصين، أكبر مستهلك للطاقة في العالم، هدف إنتاج 193 مليون طن من النفط الخام، أو 3.85 مليون برميل يوميا، و181 مليار متر مكعب من الغاز في عام 2020، وفقا لخطة الإنتاج السنوية التي نشرتها الإدارة الوطنية للطاقة.

وتقارن هذه الأرقام مع الإنتاج الفعلي لحوالي 191 مليون طن من الخام و173.62 مليار متر مكعب من الغاز العام الماضي.

كما حددت الخطة السنوية هدفا يتمثل في تحقيق 900 غيغاوات تقريبا من قدرة توليد الكهرباء من الوقود غير الأحفوري في عام 2020، وخفض حصة الفحم في مزيج الطاقة الأولية في الصين إلى حوالي 57.5%.

وانخفضت حصة الفحم في استهلاك الطاقة في الصين إلى 57.7% في عام 2019، على الرغم من أن استخدام الفحم لا يزال مرتفعا بنسبة 1% على أساس سنوي من حيث الأطنان.