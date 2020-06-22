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شبح كورونا.. مصانع بريطانيا تشهد أسوأ فصل على الإطلاق

المصدر: لندن – رويترز
الإنتاج الصناعي البريطاني سجل أكبر انخفاض فصلي له على الإطلاق
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أظهر مسح، اليوم الاثنين، أن الإنتاج الصناعي البريطاني سجل أكبر انخفاض فصلي له على الإطلاق خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو حزيران.

إذ عرقل كوفيد-19 العمليات بشدة، كما أن من المرجح حدوث انخفاض آخر في الأشهر المقبلة.

وصعد مقياس رئيسي للطلبيات الصناعية لاتحاد الصناعات البريطاني إلى -58 في يونيو حزيران من أدنى مستوى في 38 عاما في مايو أيار عند -62.

لكنه ظل أدنى بكثير من مستواه ما قبل كوفيد-19، مرض الجهاز التنفسي الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا، في حين سجلت طلبات التصدير بأكبر قدر منذ أن بدأ الاحتفاظ بالسجلات عام 1977 عند -79.

كما انخفض مقياس الاتحاد للإنتاج الصناعي على مدى الأشهر الثلاثة الفائتة إلى أدنى مستوى له منذ أن بدأت الاستعانة به في يوليو تموز 1975 إذ انخفض إلى -57 من -54.

وقال الاتحاد إن أكبر انخفاضات في الإنتاج شهدتها قطاعات السيارات والهندسة الميكانيكية والمعادن.

كلمات دالّة

#فيروس كورونا, #لندن, #الإنتاج الصناعي البريطاني

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