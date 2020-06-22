مستشار ترمب.. رسم صورة قاتمة وسيرحل

قال كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، اليوم الاثنين، إنه سيغادر إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قريبا، لينهي عودة قصيرة إلى الحكومة قام خلالها بالمساعدة في الاستجابة لجائحة فيروس كورونا.

وكان هاسيت قد عمل رئيسا لمجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض في السنتين الأوليين لولاية ترمب قبل أن يستقيل.

وعاد إلى الإدارة بصفة مؤقتة في وقت سابق هذا العام.

وقال هاسيت لرويترز في رسالة بالبريد الالكرتوني "جئت للعمل بلا أجر لمدة 90 يوما.. هذه الفترة أوشكت على الانتهاء".

وفي الأيام الأولى لتفشي الفيروس جلب هاسيت الاهتمام إلى الآثار الاقتصادية الضخمة المتوقعة من الجائحة ورسم صورة للتداعيات المرجحة أكثر قتامة، مما فعل معاونو البيت الأبيض الآخرون في ذلك الوقت.