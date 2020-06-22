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أبوظبي تمدد قيود السفر إلى الإمارة أسبوعاً

المصدر: العربية.نت
العاصمة الإماراتية أبوظبي
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مددت أبوظبي قيود السفر إلى الإمارة أسبوعاً مع السماح بالتنقل بين مدن الإمارة.

وقال مكتب أبوظبي الإعلامي اليوم الاثنين إن الإمارة خففت القيود المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا لتسمح بالسفر بين مدن الإمارة بدءاً من يوم غد
الثلاثاء، لكنها مددت القيود على دخول غير المقيمين إلى الإمارة.

وقال المكتب على تويتر إن أبوظبي مددت فترة تقييد الدخول إليها دون تصريح أسبوعا آخر، مع السماح بحرية الخروج من الإمارة.

وأوضح مكتب أبوظبي الإعلامي أن السماح لجميع سكان إمارة أبوظبي بالتنقل والحركة بين مدن الإمارة (أبوظبي والعين والظفرة) سيكون بدءاً من السادسة صباح الثلاثاء 23 يونيو.

ويستمر تقييد الدخول إلى الإمارة لأسبوع آخر باستثناء حركة نقل البضائع بكل أنواعها والبريد، وحملة التصاريح المسبقة، مع السماح بالخروج من الإمارة دون تصريح.

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#أبوظبي
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