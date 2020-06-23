السعودية تطلق أول خط ملاحي يربط آسيا بإفريقيا مباشرة

أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" اليوم الثلاثاء، وبالشراكة مع مجموعة "موانئ دبي العالمية"، عن نجاح ميناء جدة الإسلامي في الربط المباشر بين ميناءي جبل علي في الإمارات والعين السخنة في مصر، كأول خط ملاحي مباشر يربط بين أهم الموانئ في قارتي آسيا وإفريقيا لخدمة نقل الحاويات على ساحل البحر الأحمر والذي يُعد رابع خط ملاحي جديد تطلقه الهيئة خلال 2020.

وتأتي هذه الخطوة الرائدة، استمراراً للمبادرات الطموحة التي أطلقتها "موانئ" وفق أهدافها وخططها الاستراتيجية ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، ومتابعة من وزير النقل، للاستفادة من الموقع الاستراتيجي للسعودية الذي يتوسط ثلاث قارات هي آسيا وأوروبا وإفريقيا، وتمر من خلاله ثلث التجارة العالمية كإحدى ركائز البرنامج التي تدعم خطط النمو وتساهم في توفير بيئة جاذبة للاستثمار لجعل المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً، تماشياً مع مرتكزات رؤية السعودية 2030، وفقا لجريدة الاقتصادية.

وتستهدف الهيئة العامة للموانئ من إطلاق هذا الخط المباشر الأول من نوعه، إلى تعزيز دور ميناء جدة الإسلامي في الربط المباشر بين موانئ الشرق والغرب بحكم موقعه الاستراتيجي الذي يعتبر حلقة وصل بين قارات العالم الثلاث، وميناء محورياً أساسياً على المستويين الإقليمي والدولي، ومساهماً مباشراً في تعزيز دور المملكة كموقعٍ رائدٍ للخدمات اللوجستية، وتيسير سلاسل الإمداد العالمي، بما يُسهم في زيادة كميات المسافنة، وكسب الحصة السوقية الأكبر من السفن العابرة على ساحل البحر الأحمر، بالإضافة إلى توفير خطوط إضافية للنقل البحري للمستوردين والمصدرين المحليين والدوليين، مما يعزز تنافسية خدمات الموانئ السعودية ويطور عملياتها المختلفة ويزيد فرص الاستثمار في قطاع الموانئ.

وسيوفر الخط الملاحي الجديد مع الشريك الاستراتيجي مجموعة "موانئ دبي العالمية" إلى تسيير رحلات منتظمة بشكل أسبوعي لنقل الحاويات بين ميناءي جبل علي والعين السخنة بواسطة ميناء جدة الإسلامي، وكذلك تعزيز الربط بين ميناء جدة الإسلامي ووجهات البحر الأحمر الرئيسية الأخرى، والمساهمة في نمو حجم ميناء جدة الإسلامي بالواردات المباشرة والمسافنة من موانئ الإمارات ومصر، بالإضافة إلى زيادة حجم الشحنات بين الميناء ووجهات البحر الأحمر الرئيسية.