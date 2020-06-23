المالية السعودية: 95 ألف أمر دفع للقطاع الخاص بـ47 مليار ريال

أعلنت وزراة المالية السعودية عن استقبال 95 ألف أمر دفع للقطاع الخاص بقيمة 47 مليار ريال منذ بداية جائحة كورونا.

وأكدت الوزارة عزمها على تمكين القطاع الخاص برفع مطالباته المالية عبر منصة اعتماد.

وأشارت إلى أن النسخة الجديدة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية تمنع استغلال النفوذ.

موضوع يهمك قالت وزارة المالية السعودية، اليوم الثلاثاء، إن عدد العقود والتعميدات عبر منصة اعتماد الرقمية بلغت أكثر من 24 ألفا خلال... المالية السعودية: منصة اعتماد توثق 24 ألف عقد بـ 54.8 مليار ريال بالربع الأول اقتصاد

وكانت وزارة المالية السعودية قد كشفت أنه تم صرف جميع مطالبات القطاعين العام والخاص المتعلقة بأوامر الدفع خلال عام 2019.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن إجمالي أوامر الدفع المتسلمة بلغ نحو مليون أمر دفع، بقيمة إجمالية بلغت 993.8 مليار ريال.

وأشارت إلى أن قيمة الأوامر المدفوعة توزعت إلى 792.7 مليون ريال للقطاع العام، و201.1 مليون ريال للقطاع الخاص.

وكشفت وزارة المالية السعودية، في وقت سابق أن إجمالي العقود والتعميدات المسجلة والقائمة عبر منصة "اعتماد" خلال عام 2019، بلغت 174.93 ألف عقد، بلغت قيمتها الإجمالية 269.8 مليار ريال.