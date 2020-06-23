بهذا الموعد.. ستتعافى سوق الأسهم السعودية من كورونا

أكد خبير أسواق مالية، عبدالله الربدي، في مقابلة مع "العربية" أن أسواق الأسهم تعتمد على توقعات مستقبلية، وليست آنية، ولذلك كان معلوماً الموعد التقريبي لعودة النشاط الاقتصادي.

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وأضاف أن هذا يفسر عدم تحرك سوق الأسهم السعودية بشكل واضح بعد قرار فتح الأنشطة الاقتصادية، معتبراً أن السوق عكست توقعات إعادة الفتح في وقت سابق.

وفي جلسة اليوم أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية التداولات مستقرا بزيادة طفيفة بلغت نسبتها 0.07% ليكسب 5 نقاط، ويغلق عند 7265 نقطة بتداولات زادت على 4.26 مليار ريال.

وارتفع سهم أرامكو السعودية 0.3% إلى 32.9 ريال بتداولات يومية بلغت قيمتها 130.15 مليون ريال.

وقال إن أرقام الربع الأول من نتائج مالية للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية بلغت 76 مليار ريال مع أرامكو، وباستثناء أرامكو تبلغ أرباح الشركات المدرجة في الربع الأول من العام الحالي 12.7 مليار ريال.

وقال إن هذه الأرباح الإجمالية تعكس تراجعاً بنسبة 38% مقارنة مع الأرباح الإجمالية في الربع الأول 2019.

وتوقع أن تعاني سوق الأسهم السعودية من تراجع أرباح أكثر في الربع الثاني مما حصل في الربع الأول، لأن الإغلاق الخاص بمواجهة جائحة كورونا جاء تأثيره أقوى في الربع الثاني.

وتوقع أن تبدأ مرحلة التعافي والتحسن في الربعين الثالث والرابع ولكن بحذر مع مراقبة تطورات الجائحة.

مجريات جلسة التداول

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 217 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 220 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 125 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 52 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات شاكر، الوطنية للتعليم، وفرة، مدينة المعرفة، وعطاء الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أسيج ، ساب للتكافل، المملكة، ساسكو، والباحة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 7.92%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، سيرا، شاكر، الإنماء، ونسيج هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات دار الأركان، الراجحي، سيرا، سابك، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 187.61 نقطة ليقفل عند مستوى 7840.36 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 10 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 156 ألف سهم تقاسمتها 958 صفقة.