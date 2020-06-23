سلطنة عمان تبدأ من الغد فتح قطاعات تجارية وصناعية

أعلنت سلطنة عمان أنها ستبدأ اعتبارا من الغد فتح قطاعات تجارية وصناعية، في سياق تخفيف القيود المفروضة للوقاية من فيروس كورونا.

وذكر التلفزيون العماني أن سلطان البلاد هيثم بن طارق آل سعيد أعلن يوم الثلاثاء عن برنامج طارئ لقروض بلا فائدة للشركات الأكثر تأثرا بجائحة فيروس كورونا.

وسيكون جزء من هذه القروض مختصا بالشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وأنشأت عمان جهاز الاستثمار العماني لتملك وإدارة معظم صناديق الثروة السيادية وأصول وزارة المالية، باستثناء شركة تنمية نفط عمان وحصص الحكومة في مؤسسات دولية.

كما قررت السلطنة توطين وظائف الشركات التابعة للدولة، وحثت القطاع الخاص على زيادة توطين وظائفه، واتخاذ إجراءات في مواجهة تضرر الموظفين بسبب جائحة كورونا.