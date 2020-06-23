جنسيات أجنبية تتسلل إلى سوق العمل في مصر

أشارت بيانات رسمية حديثة، إلى ارتفاع مستويات توافد العمالة الأجنبية بشكل طفيف خلال عام 2019، حيث بلغ إجمالي عدد العمالة الأجنبية المسجلة خلال العام الماضي نحو 14950 عاملا، منهم 12236 من الذكور، و2714 إناث، مقابل نحو 14777 أجنبيا خلال عام 2018، بنسبة زيادة بلغت نحو 1.2%.

وتشير بيانات العاملين الأجانب بالقطاع الخاص والاستثماري الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، إلى أن الأجانب الوافدين من الدول الآسيوية "غير العربية"، يشكلون العدد الأكبر من عدد الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري لعام 2019، وبلغ عددهم نحو 6423 أجنبيا بنسبة 43%، ومعظمهم من بنغلادش بعدد 1924 أجنبيا بنسبة 30%، يليه العمالة الوافدة من الصين وعددهم 1197 أجنبيا بنسبة 18.6%، والدول الأوروبية بعدد 3655 أجنبيا بنسبة 24.4%، ومعظمهم من المملكة المتحدة بعدد 1110 أجانب بنسبة 30.4%.

وتشمل قائمة جنسيات العمالة الأجنبية في مصر، كلا من إيطاليا وعددهم 546 أجنبيا بنسبة 14.9%، ثم الدول العربية وعددهم 3326 عاملا بنسبة 22.2% معظمهم من سوريا بعدد 1447 عامل بنسبة 43.5%، ثم فلسطين بعدد 788 عاملا بنسبة 23.7%.

أما بالنسبة للمواطنين الحاملين للجنسية الأميركية، فقد بلغ عددهم 1082 عاملا بنسبة 7.2%، معظمهم من الولايات المتحدة الأميركية بعدد 678 عاملا بنسبة 62.7%، ثم كندا بعدد 267 أجنبيا بنسبة 24.7%.

ومن حيث أقسام المهن، يعتبر الفنيون ومساعدو الأخصائيين العدد الأكبر من العمالة الأجنبية في القطاع الخاص والاستثماري خلال العام 2019، حيث بلغ عددهم نحو 4626 عاملا بنسبة 30.9%، يليهم رجال التشريع وكبار المسؤولين والمديرين بعدد 4407 عمال بنسبة 29.5%، ثم الأخصائيون وأصحاب المهن العلمية بعدد 3235 أجنبيا بنسبة 21.6% من إجمالي عدد الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري خلال العام 2019.

أما بالنسبة لتوزيع العمالة الأجنبية وفقا للنشاط الاقتصادي، فقد استحوذ نشاط الصناعات التحويلية على العدد الأكبر حيث يعمل به 4341 أجنبيا بنسبة 29%، يليه أنشطة الفنون والإبداع والتسلية بعدد 2620 أجنبيا بنسبة 17.5%، ثم نشاط التعدين واستغلال المحاجر بعدد 1914 عاملا بنسبة 12.8%، يليه نشاط خدمات الغذاء والإقامة بعدد 1725 أجنبيا بنسبة 11.5%، ثم نشاط التعليم بعدد 1543 أجنبيا بنسبة 10.3% من إجمالي عدد الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري خلال العام 2019.