"ترمب" يعتزم تمديد الحظر على منح تأشيرات العمل الجديدة

يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترمب تمديد الحظر المفروض على منح تأشيرات جديدة للعمل في البلاد حتى نهاية العام وتوسيع نطاقه ليشمل تأشيرات H-1B الرائجة في قطاع الصناعات التكنولوجية.

وقال مسؤول في الإدارة الأميركية إن الخطوة ستُحدث 525 ألف وظيفة، ما من شأنه أن يخفّض نسبة البطالة التي رفعتها أزمة كورونا، مضيفا أن ترمب مصمّم على إعادة الأميركيين للعمل بأسرع ما يمكن.

وتشهد عمليات تسريح الموظفين في الولايات المتحدة انحسارا، لكن الملايين الذين فقدوا وظائفهم بسبب كوفيد-19 واصلوا الحصول على إعانات البطالة، مما يشير إلى أن سوق العمل قد تستغرق أعواما للتعافي من الجائحة حتى مع استئناف الشركات للتوظيف.

وقالت وزارة العمل الأميركية إن عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة انخفض إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 1.542 مليون في الأسبوع المنتهي في السادس من يونيو حزيران من 1.897 مليون في الأسبوع السابق.

ويدفع ذلك العدد الأولي للطبيات بعيدا عن مستوى قياسي قدره 6.867 مليون في أواخر مارس آذار.