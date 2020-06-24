أميركا تدرس فرض رسوم على واردات أوروبية بـ3.1 مليار دولار

ذكرت بلومبيرغ اليوم الأربعاء نقلا عن إشعار نشره مكتب الممثل التجاري الأميركي أن الولايات المتحدة تدرس فرض رسوم على صادرات بقيمة 3.1 مليار دولار من المملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وألمانيا.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، هدد في 5 يونيو الجاري بفرض رسوم جمركية على واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي والواردات الصينية بسبب الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات جراد البحر الأميركية.

وقال ترمب خلال اجتماع مع ممثلي شركات صيد من ولاية مين الأميركية: " لقد مزق الاتحاد الأوروبي هذا البلد للغاية، إنه أمر لا يصدق ، ومن السهل جدًا حله.. إذا لم يغيروا ذلك ، سنفرض رسوما على سياراتهم حتى يغيروها، وسيغيرونها على الفور".

وأضاف أنه سيفرض "رسوما إضافية مماثلة" على واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي ،حتى يتم رفع الرسوم المفروضة على جراد البحر والمأكولات البحرية، في إعلان يبدو أنه رد فعل غير متوقع بشكل تلقائي خلال المناسبة.

ثم تم إبلاغ الرئيس بعدها بالرسوم الجمركية المفروضة على صادرات جراد البحر الأميركية إلى الصين، وقال إنه سيأمر بفرض "رسوم مماثلة" على السلع الصينية.