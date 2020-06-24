الإمارات تُخضع لقاحا مضادا لكورونا للاختبار النهائي

حصلت شركة حكومية صينية، تطور لقاحاً مضاداً لكورونا، على موافقة الهيئات الرقابية لاختبار لقاح مضاد لكورونا في الإمارات، لتصبح بذلك واحدة بين العديد من الشركات العالمية التي حصلت على الضوء الأخضر لإجراء التجارب السريرية للقاح.

وحصلت شركة "China National Biotec Group Co" (CNBG) التي يقع مقرها في بكين، على الموافقة يوم أمس الثلاثاء، لإجراء المرحلة الثالثة من تجارب لقاح كوفيد 19 في الإمارات، وفقا لما ذكرته الشركة في بيان نقلته وكالة بلومبيرغ.

وقالت الشركة إنها ستشارك شركة "G42" المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والتي يقع مقرها في أبوظبي، للقيام بتجارب اللقاح وإنتاجه محليا. ولم تفصح الشركة عن توقيت وعدد الأشخاص الذين سيتم تجربة اللقاح عليهم.