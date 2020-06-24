رسوم أميركية على منتجات أوروبية بـ 3.1 مليار دولار

تعتزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض ضرائب عقابية إضافية على منتجات أوروبية بقيمة 3.1 مليار دولار.

يأتي هذه التوجه الرسمي، في خضمّ خلاف حول دعم شركة "إيرباص" المصنّعة للطائرات، كما ورد في وثيقة رسمية نشرها مكتب الممثل الأميركي للتجارة.

وكانت منظمة التجارة العالمية سمحت بفرض رسوم على بضائع بقيمة 7.5 مليارات دولار للاتحاد الأوروبي في إطار ملف الدعم المالي الشائك لمجموعتي "إيرباص الأوروبية وبوينغ الأميركية".

وتضمنت الوثيقة لائحة منتجات من فرنسا وألمانيا وإسبانيا وبريطانيا، بينها الزيتون والقهوة، يحتمل أن تُفرض عليها رسوم جديدة.

وأعربت المفوضية الأوروبية الأربعاء عن "قلقها" حيال التهديد الأميركي بفرض ضرائب عقابية على بعض السلع الأوروبية.