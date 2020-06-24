ركوب الأمواج.. أحدث سيناريوهات التعافي من كورونا

مع أول إرهاصات التعافي الخجول من ضربات كورونا على الاقتصاد، نشأت تحليلات عدة تتحدث عن ترقب تعافٍ سريع جداً بعد الانهيار التام، يأتي على شكل حرف V أو تعافٍ بطيء يأخذ شكل حرف U.

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لكن رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في Eurasia Group أيهم كامل، قال في مقابلة مع "العربية": بغض النظر عن شكل التعافي فإنه لن يكون قويا.

وبرر كامل توقعاته بأن أزمة كورونا تضرب كل بلد على حدة ولا شكل موحدا لها في كل اقتصاديات العالم.

وضرب مثالاً في أوروبا التي أظهرت نوعا من التعافي، إلى جانب شكل آخر من التعافي في أميركا يتراوح بشكل مختلف بين الولايات المختلفة.

وتوقع أن يكون التعافي بشكل عام، وفي مختلف دول العالم، على شكل "متموج يعكس التقدم خطوة للأمام، والتراجع خطوة للوراء".

كما توقع أن تتلقى أسعار النفط دعماً من الانفتاح الاقتصادي، والارتياح نفسياً لمستويات الـ 40 دولاراً للبرميل، واصفاً هذا السعر بأنه حاجز مهم للسوق.