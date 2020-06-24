صندوق النقد: كورونا سيشطب 12 تريليون دولار بعامين

ربما لم يكن مفاجئاً أن يقوم صندوق النقد الدولي بتغيير توقعاته للاقتصاد العالمي هذا العام إلى أسوأ من التوقعات السابقة التي أصدرها في أبريل.

وقال الصندوق إن جائحة كورونا ستشطب 12 تريليون دولار بين هذا العام والعام المقبل، وإن الأثر الأكبر سيكون على الأسر الأكثر فقرا .

وعمق صندوق النقد من توقعاته لانكماش الاقتصاد العالمي في 2020، متوقعا انكماشه 4.9%.

وأشار الصندوق إلى أن أثر جائحة #كورونا على الأسر الأكثر فقرا سيكون عميقا، مما يهدد التقدم الملحوظ بمكافحة الفقر منذ التسعينيات.

وأكد صندوق النقد أن التعافي الاقتصادي سيكون أبطأ مما كان متوقعا، وأسواق المال تبدو منفصلة عن الأفق الاقتصادية.

موضوع يهمك قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد العالمي يتعافى بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا من جائحة فيروس كورونا وسيتحمل آثارا طويلة... صندوق النقد: تعافي الاقتصاد من كورونا أبطأ من المتوقع اقتصاد

وعن توقعاته لاقتصادات الدول، توقع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصاد أميركا 8% هذا العام، وانكماش اقتصاد ألمانيا 7.8% . ويتوقع انكماشا بنحو 13% لكل من فرنسا و إيطاليا و إسبانيا.

إلى ذلك، توقع انكماش منطقة اليورو 10.2% في 2020، بينما توقع انكماش الاقتصاد البريطاني 10.2% في 2020.

وعلى صعيد الدول الخليجية، جاءت توقعات صندوق النقد بانكماش الاقتصاد السعودي 6.8% في 2020، بما يتجاوز الانخفاض المتوقع في السابق عند 2.3% في أبريل.

وعلى خلاف بقية الدول، جاءت التوقعات صادمة بنمو الاقتصاد الصيني 1% في 2020.

وبرر الصندوق تشاؤمه قائلا إن تداعيات كورونا على النشاط الاقتصادي في النصف الأول من هذا العام كانت أكبر من تقديراته السابقة.

وأشار إلى أنه كان يأمل في أبريل الماضي أن يتراجع الوباء بطريقة أو بأخرى وبالتالي رؤية انتعاش مضطرد وتصاعدي، وهو ما لا يبدو أنه سيحدث قريبا.

من ناحية أخرى أشار التقرير إلى أن عملية التعافي ستكون أكثر تدريجيا وبالتالي أبطأ مما كان متوقعًا سابقًا.

وفي ما يخص العام المقبل، بدا الصندوق أكثر تفاؤلا من هذا العام، إذ توقع نمو الاقتصاد العالمي 5.4% إلا أنه كان قد توقع في أبريل الماضي نموا بـ 5.8%.

من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن التجارة العالمية ستشهد انكماشا عميقا هذا العام بـ 11.9% نتيجة تراجع الطلب على السلع والخدمات، لتنمو العام المقبل 8%.