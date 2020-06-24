معدل تضخم أقل بالسعودية.. قبل قفزة محتملة

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية 1.1% في مايو أيار مقارنة بنفس الفترة قبل عام، مسجلا زيادة سنوية أقل منها في الشهور السابقة، إذ عوض ارتفاع أسعار المواد الغذائية تراجع الأسعار في بنود أخرى مثل الإسكان والنقل.

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وقالت الهيئة العامة للإحصاء الأربعاء إن أسعار الغذاء ارتفعت بنسبة 7.4% على أساس سنوي وكانت المحرك الرئيسي لمعدل التضخم في مايو أيار.

لكن أسعار النقل نزلت 3.8% على أساس سنوي بعدما خفضت شركة أرامكو السعودية العملاقة أسعار البنزين المحلية.

وقال جيسون توفي كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس "تفاصيل البيانات تظهر استمرار الزيادة في تضخم أسعار الغذاء.. ربما نتيجة لآثار تخزين الأسر لها".

وسترفع السعودية ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها إلى 15% بداية من يوليو تموز في مواجهة تراجع إيرادات الدولة بسبب هبوط أسعار النفط.

وقال توفي إنه يتوقع أن يقفز التضخم على خلفية الزيادة في ضريبة القيمة المضافة إلى ما بين 5.5% و6% على أساس سنوي في يوليو تموز وأن تظل قرب هذا المستوى في الكثير من الأشهر الاثني عشر المقبلة.