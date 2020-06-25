الاقتصاد السعودي من بين الأقل انكماشاً في G20 هذا العام

أكبر 20 اقتصاداً في العالم والمعروفة بمجموعة العشرين تواجه تحديات غير مسبوقة بعد الإغلاقات وإجراءات الحجر الصحي التي شلت الحركة الاقتصادية.

الأسوأ أداء إيطاليا وفرنسا، بحسب صندوق النقد الدولي مع توقعات بانكماش يفوق 12% لكل منهما.

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انكماش بنحو 10% أو أكثر متوقع لبريطانيا والاتحاد الأوروبي بشكل عام، إضافة إلى دول كبرى في أميركا اللاتينية مثل المكسيك والأرجنتين.

الأفضل أي أقل انكماشا مثل السعودية، وهي الدولة العربية الوحيدة في مجموعة العشرين لأكبر اقتصادات العالم، وإن كان الانكماش المتوقع لاقتصادها للعام الحالي يقل بكثير عن السيناريوهات الأسوأ لبقية المجموعة.

حيث يتوقع الصندوق تراجع الاقتصاد السعودي بـ6.8% هذا العام، على أن يرتد نموا بأكثر من 3% العام المقبل.

وفي أميركا الشمالية، يتوقع الصندوق ركودا يفوق الـ8% للولايات المتحدة وكندا التي فقدت مؤخرا تصنيفها الإئتماني الممتاز من قبل وكالة فيتش.

يبرر صندوق النقد تشاؤمه حول الاقتصاد العالمي في 2020، قائلا إن تداعيات كورونا على النشاط الاقتصادي في النصف الأول من هذا العام كانت أكبر من تقديراته السابقة.

وأشار إلى أنه كان يأمل في أبريل الماضي أن يتراجع الوباء عالميا بطريقة أو بأخرى، ما يمكن من رؤية انتعاش مضطرد وتصاعدي، وهو ما لا يبدو أنه سيحدث قريبا.

من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى أن عملية تعافي الاقتصاد العالمي ستكون أبطأ مما كان متوقعًا سابقًا.