السعودية.. انخفاض صادرات النفط 12 مليار دولار في أبريل

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، أن قيمة صادرات السعودية من النفط انخفضت 65.4% في أبريل نيسان مقارنة مع نفس الشهر قبل عام، بما يعادل هبوطا بنحو 12 مليار دولار.



وقالت الهيئة العامة للإحصاء إنه مقارنة مع مارس آذار، تراجع إجمالي الصادرات، بما في ذلك صادرات السلع غير النفطية مثل المواد الكيمياوية والبلاستيك، 23.5% أو نحو 3 مليارات دولار.

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وفي ظل انخفاض أسعار النفط والطلب عليه، هوت قيمة صادرات النفط السعودية في الربع الأول من العام 21.9% على أساس سنوي إلى 40 مليار دولار، ما يعادل تراجعا بنحو 11 مليار دولار بحسب ما أظهرته بيانات في وقت سابق من الشهر الجاري.



وقال صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع إن المملكة، أكبر مُصدر في العالم للنفط، قد تشهد انكماش اقتصادها بنسبة 6.8% في العام الجاري.

إلى ذلك، انخفضت صادرات وواردات السعودية التجارية 58.6% و28.4% على الترتيب في أبريل 2020.