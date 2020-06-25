رسوم أميركية على منتجات أوروبية بـ 3.1 مليار دولار

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها حيال التهديد الأميركي بفرض رسوم عقابية على بعض السلع الأوروبية، في إطار ملف المساعدات المالية لمجموعتي إيرباص الأوروبية وبوينغ الأميركية.

وتعتزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم عقابية إضافية على منتجات أوروبية بقيمة 3.1 مليارات دولار، الأمر الذي يمهد الطريق لحرب تجارية جديدة هذا العام.

وكانت منظمة التجارة العالمية سمحت للولايات المتحدة بفرض رسوم على بضائع مستوردة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.5 مليارات دولار، كرد على الدعم الذي تلقاه إيرباص من الحكومات الأوروبية.

وفي مارس الماضي، قررت واشنطن زيادة الرسوم الجمركية المفروضة على طائرات إيرباص المستوردة من أوروبا من 10 إلى 15%.

ويرتقب الاتحاد الأوروبي من جهته قراراً لمنظمة التجارة العالمية في إطار الملف نفسه، سيتيح له فرض رسوم عقابية على الولايات المتحدة.