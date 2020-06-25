كندا تخسر التصنيف الائتماني المتميز  AAA لهذا السبب

خفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني لكندا من AAA إلى AA+ لتصبح أولى الدول التي تخسر التصنيف الائتماني المتميز بسبب أزمة فيروس كورونا.



وتوقعت الوكالة أن يرتفع عجز الموازنة بشكل كبير خلال العام الحالي، وأن ترتفع نسبة الدين العام لتبلغ 115% إلى الناتج المحلي الإجمالي في 2020، ارتفاعاً من 88% خلال العام الماضي بسبب تداعيات كورونا.

وأعلنت الحكومة الكندية عن خطة تحفيز قيمتها 170 مليار دولار، من خلال تقديم دعم ومنح وتخفيضات ضريبية، في محاولة لدفع عجلة الاقتصاد.

يذكر أن وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني توقعت انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 4.6% خلال العام الجاري بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، وذلك بالمقارنة مع توقعاتها السابقة بانكماشه بنسبة 3.9% فقط.