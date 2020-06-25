"أبيكورب" للعربية: العالم يمر بـ"أزمة ثلاثية" معقدة

تحدث الرئيس التنفيذي لشركة "أبيكورب"، أحمد علي عتيقة، في مقابلة مع العربية ، عن الأزمة التي يمر بها العالم والتي سمّاها بالـ"الثلاثية".

إذ إنها، وفق رأيه، تتمثل بأزمة فيروس كورونا والأزمة النفطية وأزمة مالية محتملة.

موضوع يهمك توقع رئيس شركة ناصر السعيدي وشركاه الدكتور ناصر السعيدي، في مقابلة مع "العربية"، أن التعافي الاقتصادي سيأخذ وقتا طويلا... السعيدي للعربية: أتخوف من فقاعة سعرية لأسعار الأصول اقتصاد

وفي حين أشار إلى أن الأزمة الحالية تتمثل في كورونا والنفط، قال عتيقة إن أزمة النفط جاءت نتيجة فائض المعروض وتراجع الطلب.

وتوقع أن دورة التعافي الاقتصادي ستكون أطول، مستبعدا عودة سعر النفط إلى مستويات تمكن الدول في تنفيذ خططها الاستثمارية في الأمد المتوسط.

ويتفق رئيس شركة ناصر السعيدي وشركاه الدكتور ناصر السعيدي، مع عتيقة، بأن التعافي الاقتصادي سيأخذ وقتا طويلا على شكل حرف "ب" وذلك لـ3 أسباب، بينها التخوف من موجة ثانية لتفشي فيروس كورونا.

وأضاف أن السبب الثاني تراكم الديون، حيث وصلت إلى مستويات تاريخية لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية، فيما السبب الثالث هو توقعات صندوق النقد الدولي بتراجع التجارة العالمية بنحو 12% في 2020، والتي تعتبر المحرك الأساسي لتعافي الاقتصاد.