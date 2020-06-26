ألمانيا: استكمال حزمة التعافي من كوفيد "أولوية كبيرة"

قال يورج كوكيس، نائب وزير المالية الألماني اليوم الجمعة، إن استكمال حزمة تدابير الاتحاد الأوروبي لمساعدة الاقتصاد على التعافي من جائحة كوفيد-19 تحتل "أولوية كبيرة" للرئاسة الألمانية للاتحاد الأوروبي.

واتفق قادة الاتحاد الأوروبي في أبريل على تأسيس صندوق طوارئ حجمه تريليون يورو لمساعدة دول التكتل البالغ عددها 27 على التعافي من الجائحة، لكن لم يتم إقرار التفاصيل النهائية بعد.

وقال كوكيس خلال فعالية عبر الإنترنت: "نحن بحاجة حقا للتحرك سريعاً الآن إذا أردنا أن تكون الأموال متاحة في أول يناير 2021".

وأضاف أنه من غير الممكن إخفاء حدة الأزمة الاقتصادية التي تواجه أوروبا، وأن الأمور قد تتدهور قبل أن تصبح أفضل.

لكن كوكيس أضاف أنه هناك مؤشرات على أن الأزمة تجاوزت القاع مع نمو قوي للائتمان في ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، خلال ذروة الأزمة.

وستقود ألمانيا جدول أعمال التكتل على مدى الأشهر الستة القادمة، وقال كوكيس إنه في قطاع الخدمات المالية فهناك حاجة لنهج منسق لاتخاذ خطوات بشأن مكافحة غسل الأموال.

وقال كوكيس "نحتاج إلى جهة مشرفة أوروبية على مكافحة غسل الأموال".

ويرغب كوكيس أيضا في أن يمضي الاتحاد الأوروبي قدما حيال تحسين أسواقه المالية، مثل التحول إلى النهج الرقمي في إصدار وتداول وتسوية السندات لتشجيع الشركات على جمع المزيد من الأموال وتقليص التشظي في الأسواق.