هذه الحكومة أرسلت شيكات بـ1.5 مليار دولار لمليون متوفى!

أرسلت الحكومة الأميركية شيكات تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 1.4 مليار دولار لنحو مليون متوفى أميركي خلال الأسابيع القليلة الماضية في خضم الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تبعات فيروس كورونا المستجد، ما آثار الكثير من الجدل حول الخطوات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الجائحة.



وخلصت دراسة مفصلة أعدتها إحدى الجهات الرقابية الأميركية في تقرير مكون من 403 صفحات أن المكاتب المحاسبية الحكومية لم تتخذ الخطوات والإجراءات اللازمة للتأكد من هوية الأشخاص التي أرسلت إليهم شيكات المساعدات الحكومية المذيلة بتوقيع ترمب ما آثار مخاوف أخرى حول إمكانية عدم توجيه الدعم الحكومي إلى مستحقيه.



وحذر التقرير الذي أعدته جهة تابعة للكونغرس أيضاً من إمكانية إساءة استخدام أموال المخصصة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي قامت الحكومة الأميركية بتوفيرها لتك المؤسسات من أجل الحفاظ على العمالة وعدم تسريحها في وقت تواصل به معدلات البطالة ارتفاعها المطرد منذ بدء الجائحة.



وقالت الجهة الرقابية إن الشيكات تم إرسالها عن طريق الخطأ باستخدام من قبل وزارة الخزانة والتي لا تتوفر لديها المعلومات الخاصة بالأشخاص المتوفين وهي البيانات التي تتوفر حصرا عن طريق الضمان الاجتماعي لدى إدارة الإيرادات الداخلية.

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وقالت لجنة تابعة للحزب الديمقراطي في الكونغرس الأميركي إنها بصدد العمل على معرفة مصير 1.4 مليار دولار والتي جرى صرفها للأشخاص المتوفين بشكل غير صحيح.



وأضافت اللجنة "لا نعلم على وجه التحديد ما هو حجم الأموال التي تم إنفاقها من هذا المبلغ... هذا الكشف يسلط الضوء على أمر في غاية الخطورة وهو انعدام المساءلة والرقابة الحكومية للأموال التي تم صرفها لمواجهة الجائحة.. يجب أن يكون لدينا إشراف أقوى قبل أن نمضي قدما في مشروع قانون المساعدات الجديد".



ويأتي التقرير في وقت تستعد به الحكومة الأميركية لإقرار حزمة تحفيز إضافية لمواجهة تبعات كورونا تقدر بنحو 400 مليار دولار في وقت بلغ به حجم الأموال التي أنفقتها الحكومة حتى الآن لتحفيز الاقتصاد نحو 3 تريليونات دولار، وهو ما يعني أن الحزمة الجديدة حال إقرارها من الكونغرس سيرفع إجمالي الأموال التي قدمتها الحكومة الأميركية لمواجهة تبعات الجائحة إلى 3.4 تريليون دولار.