لاجارد: تخطينا الأسوأ في أزمة كورونا

قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إن منطقة اليورو "تخطت على الأرجح" الأسوأ في الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كوورنا، بينما حثت السلطات على الاستعداد لموجة ثانية محتملة.

وقالت لاجارد خلال فعالية عبر الإنترنت "تخطينا على الأرجح أسوأ نقطة وأقول ذلك مع بعض القلق بسبب أنه قد تكون هناك موجة ثانية شديدة بالطبع".

وحذرت من أن الانتعاش سيكون "غير منتظم" وينطوي على "تحول" مما يعني أن بعض الشركات في قطاعات مثل السفر الجوي أو الترفيه لن تتعافى أبدا بينما ستخرج شركات أخرى أقوى.



ويمضي البنك المركزي الأوروبي على مسار شراء سندات بقيمة 1.3 تريليون يورو (1.46 تريليون دولار) وإقراض مبلغ مماثل للبنوك بأسعار فائدة سلبية لحماية اقتصاد منطقة اليورو وتجنب ضغوط على الائتمان.



ويبدو أن التدابير، التي تأتي بجانب ضمانات حكومية لبعض القروض، تؤتي ثمارها، مع نمو الإقراض إلى شركات منطقة اليورو في مايو بأسرع وتيرة له منذ أوائل 2009.



وفي إشارة إلى رفض محكمة ألمانية أداة التحفيز التي يستخدمها البنك المركزي الأوروبي، قالت لاجارد إن استجابة البنك المركزي كانت "متناسبة" مع التحدي الذي واجهه.

وكان صندوق النقد قد صرح في وقت سابق أن جائحة كورونا ستشطب 12 تريليون دولار بين هذا العام والعام المقبل، وإن الأثر الأكبر سيكون على الأسر الأكثر فقرا.

وعمق صندوق النقد من توقعاته لانكماش الاقتصاد العالمي في 2020، متوقعا انكماشه 4.9%.

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وأشار الصندوق إلى أن أثر جائحة #كورونا على الأسر الأكثر فقرا سيكون عميقا، مما يهدد التقدم الملحوظ بمكافحة الفقر منذ التسعينيات.

وأكد صندوق النقد أن التعافي الاقتصادي سيكون أبطأ مما كان متوقعا، وأسواق المال تبدو منفصلة عن الأفق الاقتصادية.

وعن توقعاته لاقتصادات الدول، توقع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصاد أميركا 8% هذا العام، وانكماش اقتصاد ألمانيا 7.8%. ويتوقع انكماشا بنحو 13% لكل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

إلى ذلك، توقع انكماش منطقة اليورو 10.2% في 2020، بينما توقع انكماش الاقتصاد البريطاني 10.2% في 2020.

وعلى صعيد الدول الخليجية، جاءت توقعات صندوق النقد بانكماش الاقتصاد السعودي 6.8% في 2020، بما يتجاوز الانخفاض المتوقع في السابق عند 2.3% في أبريل.