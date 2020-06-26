1.8 مليون طلب جديد لتعويضات البطالة في الولايات المتحدة

قدّم 1,8 مليون أميركي الأسبوع الماضي طلبات للحصول على إعانات بطالة، على ما أعلنت وزارة العمل يوم أمس الخميس، ليرتفع العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم تسريحهم من العمل، ولو مؤقتا، بسبب جائحة كوفيد-19 إلى 47,2 مليون شخص.

ويظهر عدد الطلبات الجديدة انخفاضاً، إذ يمثل تراجعاً بـ 60 ألف طلب فقط مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، فيما تظهر أرقام البطالة أن معدل الأشخاص الذين ما زالوا يتلقون إعانات اعتباراً من الأسبوع المنتهي في 13 يونيو، انخفضت بنصف بالمئة إلى 14,1%.

ويتضمن الرقم أكثر من 728120 شخصا، قدموا اعتباراً من الأسبوع الماضي طلبات للحصول على إعانات بطالة، في إطار برنامج يشمل أشخاصا غير معنيين عادة بهذه الإعانات، وفق وزارة العمل، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وتراجعت وتيرة طلبات الإعانة الأسبوعية بعد أن بلغت الذروة في أواخر مارس، وبدأ العديد من الولايات إعادة فتح اقتصادها وإن كان بشكل جزئي.

وانخفض المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع من الطلبات من 1,78 مليون إلى 1,62 مليون.

واعتبرت روبيلا فاروقي من مؤسسة هاي فريكوينسي إيكونوميكس لأبحاث الاقتصاد ذلك مؤشر إيجابي حتى مع إظهار البيانات أن الأنشطة التجارية ربما تواجه صعوبات في وقت تحاول الولايات استئناف النشاط وسط زيادة في حالات الإصابة بالفيروس.

وقال فاروقي "إن الطلبات لا تزال مرتفعة، ربما تعكس عدم قدرة الشركات على الحفاظ على قوتها العاملة في ظل قواعد تشغيل جديدة وأكثر تقييدًا".

لكنّها أوضحت أن "التراجع المستمر في الطلبات للأسبوع الثالث مشجع ويؤشر إلى توظيفات أو إعادة التوظيف".

وقال إيان شيبردسون، من مؤسسة "بانثيون ماكرو ايكونوميكس" لأبحاث الاقتصاد إنّ التزايد المستمر في أعداد الإصابات في الولايات المتحدة، حيث سجلت أكثر من 35 ألف حالة خلال 24 ساعة يوم الأربعاء، قد يتسبب في زيادة الطلبات مجدداً.

وكتب في تحليل أن "الخطر الآن هو تقديم الطلبات في الولايات الأخرى، حيث تتزايد الإصابات بسرعة وبدأ الناس مجدداً في الإحجام عن المطاعم ومراكز التسوق". والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضرراً بالفيروس مع أكثر من 121 ألف وفاة وأكثر من 2,3 مليون إصابة.