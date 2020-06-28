سوق بـ 100 مليار دولار.. أحدث ضحايا كورونا

برزت ضحية جديدة لجائحة فيروس كورونا هي سوق الشوكولا العالمية التي تقدر قيمتها بـ 107 مليارات دولار، فوسط هبوط حاد بأعداد المسافرين شهدت مبيعات الشوكولا عبر الأسواق الحرة في المطارات تراجعا قويا.

وهذا التراجع من شأنه أن يؤدي إلى فائض في سوق الشوكولا العالمية بـ 300 ألف طن بعد أن كانت السوق تواجه عجزا قبل عام.

وقد أعلنت شركة Mondelez International في أبريل أن السفر يمثل ثلث الطلب على Toblerone تراجع الطلب العالمي على الشوكولا يمثل ضربة جديدة لمنتجي حبوب الكاكاو، الذين يواجهون ارتفاع التكاليف جزئياً بسبب مبادرات الاستدامة في غرب إفريقيا التي تمثل حوالي ثلثي الإمدادات العالمية.

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وأعلن كبار منتجي ساحل العاج وغانا أنه اعتبارًا من المحصول المقبل فإنهم سيضيفون علاوة قدرها 400 دولار للطن على حبوبهم في محاولة لزيادة دخل المزارعين.

وهذا بدوره يضغط على هوامش ربحية كبار صانعي الشوكولا في العالم مثل Lindt & Spruengli وشركة Olam International ثالث أكبر معالج في العالم، التي تتوقع الآن انخفاض عمليات الطحن العالمية بنسبة 1.5% هذا الموسم، وهو أول انخفاض منذ 4 سنوات.

ولم يكن التراجع الحاد في مبيعات المطارات من الشوكولا وحده الذي ضغط على سوق الكاكاو، فتأجيل أو إلغاء المناسبات التي كانت صناعة الشوكولا تعتمد عليها أثرت سلبا أيضا مثل الأعراس ورحلات السفن السياحية.

مع ذلك، ونظرًا للتغيرات التي أدخلتها جائحة كورونا على نمط الحياة اليومي، شهدت بعض الشركات ومن بينها شركة Hershey ارتفاعا في مبيعات منتجاتها المخصصة للخبز والعبوات العائلية لا سيما عبر متاجر التجزئة والتجارة الإلكترونية.