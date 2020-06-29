السعودية.. إقفال طرح يونيو لصكوك محلية بـ8.4 مليار ريال

أعلنت وزارة المالية، مساء أمس الأحد، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر يونيو 2020م، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي.

وقالت المالية في بيان عبر حسابها على "تويتر"، اليوم الأحد، إنه تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 8,495 مليار ريال سعودي.

وأشارت وزارة المالية إلى أن الإصدارات قسمت إلى ثلاث شرائح؛ الأولى تبلغ 2,494 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 5,017 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2027 ميلادي.

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قد بلغت الشريحة الثانية 3,670 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 13,966 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2030 ميلادي، فيما بلغت الشريحة الثالثة2،331 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 10,569 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2035 ميلادي.