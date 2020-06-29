الموانئ الكويتية: اندلاع حريق غربي ميناء عبدالله

أعلنت هيئة الموانئ الكويتية، مساء الاثنين، أن حريقاً اندلع غربي ميناء عبد الله، موضحة عبر تغريدة في تويتر أن التعامل يجري مع الحادث.

بيان عاجل pic.twitter.com/1kDl5PgVa5 — مؤسسة الموانئ الكويتية KPA (@KuwaitPorts) June 29, 2020

وأفادت هيئة الموانئ الكويتية بأنه يتم التعامل مع الحريق عن طريق إدارة الإطفاء المدني.

ولم تذكر الهيئة تفاصيل إضافية عن سبب الحريق أو الأضرار الناجمة عنه.

ويعد ميناء عبد الله منطقة من مناطق محافظة الأحمدي في الكويت، يقع جنوب العاصمة بـ 45 كلم، وشب الحريق في منطقة تقع غربي ذلك الميناء، وتضم مستودعات ومخازن حسب المعلومات الأولية.