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الموانئ الكويتية: اندلاع حريق غربي ميناء عبدالله

المصدر: العربية.نت
حريق غربي ميناء عبدالله الكويتي
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أعلنت هيئة الموانئ الكويتية، مساء الاثنين، أن حريقاً اندلع غربي ميناء عبد الله، موضحة عبر تغريدة في تويتر أن التعامل يجري مع الحادث.

وأفادت هيئة الموانئ الكويتية بأنه يتم التعامل مع الحريق عن طريق إدارة الإطفاء المدني.

ولم تذكر الهيئة تفاصيل إضافية عن سبب الحريق أو الأضرار الناجمة عنه.

ويعد ميناء عبد الله منطقة من مناطق محافظة الأحمدي في الكويت، يقع جنوب العاصمة بـ 45 كلم، وشب الحريق في منطقة تقع غربي ذلك الميناء، وتضم مستودعات ومخازن حسب المعلومات الأولية.

كلمات دالّة

#الموانئ, #الكويتية, #حريق
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