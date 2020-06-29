لبنان.. جهات تشن حرباً على جهود الإصلاح المالي

اعتبر رئيس مجلس إدارة FFA Private Bank جان رياشي، أن هناك جهات في لبنان تفضل تدهور الليرة على عمل إصلاحات اقتصادية جادة تمكن البلاد من الحصول على الدعم من مؤسسات التمويل الدولية.

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وأضاف رياشي في مقابلة مع "العربية" أن الحرب التي تحصل على المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي، تأتي من جهات لبنانية داخلية استفادت من سوء إدارة موارد الدولة طوال السنوات الماضية.

واعتبر أن استقالة مدير عام وزير المالية اللبنانية آلان بيفاني، تأتي كضربة مؤثرة لتوقعات الإصلاحات التي كانت ضرورية للمحادثات مع صندوق النقد الدولي، ومع مؤسسات التمويل الأخرى، ومع المستثمرين.

وأضاف أن هذا التخبط في الإصلاحات سيؤدي إلى تدهور الليرة، ويمنع الاستفادة من فرص الإصلاح الضائعة.

وكان المدير العام لوزارة المالية اللبنانية آلان بيفاني، أعلن استقالته وهو مسؤول كبير بوزارة المالية اللبنانية ضمن فريق التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

وبدأت محادثات صندوق النقد في مايو أيار، لكن شابها خلاف بين الحكومة والبنك المركزي بشأن حجم خسائر النظام المالي وتوزيعها.