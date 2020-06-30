أكبر انكماش فصلي للاقتصاد البريطاني منذ أكثر من 40 عاماً

تراجع الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا بـ2.2% في الربع الأول من هذا العام وهو أكبر انكماش للاقتصاد البريطاني منذ أكثر من 40 عاماً.

وحذر بنك إنجلترا من انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 20% في النصف الأول من هذا العام مع تراجع الإنفاق وتفشي فيروس كورونا المستجد.

ومن المترقب أن يعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون خطته لتسريع تعافي الاقتصاد البريطاني في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، حيث سيتعهد بالتعجيل باستثمارات في البنية التحتية بقيمة خمسة مليارات جنيه إسترليني (6.13 مليار دولار).



وقال البنك المركزي إن الركود الاقتصادي هذا العام قد يكون الأسوأ منذ ثلاثة قرون.



وأظهرت أرقام نُشرت اليوم - تستند إلى بيانات نُشرت سابقا للربع الأول - ارتفاعا في مدخرات الأسر التي انهار إنفاقها بأكبر قدر نقدي منذ أن بدأ رصد الإنفاق في الخمسينيات.



وارتفعت نسبة مدخرات الأسر إلى 8.6% في الربع الأول من العام، صعوداً من 6.6% في نهاية 2019.



وتوقع مكتب الإحصاءات في السابق أن ينكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة غير مسبوقة تصل إلى 20.4% في أبريل مقارنة مع مارس، غير أن بعض علامات التعافي ظهرت في الآونة الأخيرة.

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وقال المكتب إن عجز ميزان المعاملات الجارية لبريطانيا زاد أكثر من المتوقع في الأشهر الثلاثة الأولى من 2020.

من جهة أخرى، ارتفع عجز الحساب الجاري في المملكة المتحدة إلى 21 مليار جنيه إسترليني في الربع الأول من العام الحالي ليتجاوز التوقعات البالغة 15.4 مليار جنيه.

يُشار إلى أن الجنيه الإسترليني تحت الضغط مع المخاوف من عدم التوصل إلى اتفاق اتجاري مع الاتحاد الأوروبي بنهاية 2020.