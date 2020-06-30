الازدهار في زمن الوباء... من نصيب هذه الصناعة

في الوقت الذي تفشت فيه جائحة كورونا على نطاق واسع وارتفعت معدلات أوقات الفراغ لدى البشر مع الجلوس والعمل في المنزل، كانت هناك قطاعات صناعية بعينها تقتات على الأزمة وكانت هناك صناعات أخرى تزدهر وسط إقبال كثيف على منتجاتها.

ومن بين تلك الصناعات صناعة ألعاب الفيديو التي حققت مكاسب قياسية في خضم الجائحة وشهدت أسهمها ارتفاعات قياسية، بحسب تحليل أجرته صحيفة "فايننشال تايمز" والتي أشارت إلى المكاسب لم تكن حكرا على الشركات الكبرى على غرار Nintendo و Activision Blizzardو Take Two وهي الشركات التي ارتفعت أسهمها بنحو 25% منذ مارس الماضي ولكن السوق شهد ميلاد لاعبين جدد.

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ويشير التقرير إلى الارتفاع المفاجئ في معدلات أوقات الفراغ لنحو 2 مليار مستخدم للهواتف الذكية على وجه كوكب الأرض كان بمثابة الدعامة التي تسببت في بزوغ نجوم جديدة في عالم صناعة الألعاب الإلكترونية مع تزايد مطرد عليها من قبل المستخدمين ضمن فئات عمرية مختلفة.

ويقول مدير العمليات لدى شركة Stillfront السويدية، وهي مجموعة للألعاب المجانية ارتفعت أسهمها بنحو 100% منذ مارس الماضي، للصحيفة "لقد كانت الجائحة بمثابة الباب الكبير لشركتنا ولغيرنا من الشركات التي شهدت إقبالا قياسيا على منتجات الألعاب الإلكترونية المجانية والمدفوعة على حد سواء".

ويتابع اليكسيس بونتي،" لقد كان نمو أعمالنا خلال الفترة الماضية نموا طبيعيا للغاية ولكن التسويق كان له دور بارز في القصة أيضا مع قليل من الجهد".

مليارات الدولارات

ويشير تقرير حديث صادر عن App Annie and IDC إلى أن حجم سوق الألعاب الإلكترونية والتي لا تشمل مبيعات الأجهزة والألعاب على حد سواء سيبلغ خلال العام الجاري نحو 100 مليار دولار ما يعادل نحو ثلاثة أضعاف مبيعات منصات الألعاب الشهيرة على غرار Nintendo Switch و Xbox One و PlayStation 4.

وقالت مصادر لصحيفة "فايننشال تايمز" إن مصنعي الألعاب الإلكترونية الكبار بالسوق على غرار Epic Games و Playrix ضاعفوا من معدلات الإنفاق الإعلاني اليومي منذ مارس الماضي على منصات التواصل الاجتماعي لتبلغ بالمتوسط نحو 2 مليون دولار يوميا للشركة الواحدة.

وارتفعت مبيعات أجهزة الألعاب الإلكترونية بالولايات المتحدة خلال أبريل الماضي إلى نحو 662 مليون دولار بزيادة نسبتها نحو 55% على أساس سنوي مقارنة مع أبريل من العام الماضي بحسب بيانات NPD والتي نقلتها صحيفة "وول ستريت جورنال".



وعالميا ارتفعت مدفوعات التطبيقات للألعاب الإلكترونية بصورة يومية بنحو 24% منذ بدء الجائحة بحسب ما ذكرته الصحيفة نقلا عن مزود الألعاب الإلكترونية Unity فيما تشير البيانات أيضا إلى تثبيت المستخدمين لمزيد. من تطبيقات الألعاب الإلكترونية بنحو 84% مقارنة مع العام الماضي.