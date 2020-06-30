بخلاف التوقعات.. التضخم الأوروبي يصعد 0.3%

ارتفع التضخم بمنطقة اليورو في يونيو من أدنى مستوى له في أربع سنوات في مايو أيار، مخالفا التوقعات لاستقراره، مع تراجع التأثير السلبي لانخفاض أسعار الطاقة.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات الثلاثاء إن أسعار المستهلكين في التسع عشرة دولة المشتركة في اليورو ارتفعت 0.3% في يونيو حزيران مقارنة مع مايو أيار، وزادت 0.3% على أساس سنوي بعد أن بلغ التضخم 0.1% فقط الشهر الماضي.

وجاء معدل التضخم الرئيسي أعلى من متوسط ​​توقعات بأن لا يتغير، وفقا لاستطلاع لآراء الاقتصاديين أجرته رويترز.

ومع ذلك، فإنه ما زال أقل بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي لتضخم أقل بقليل فحسب من اثنين بالمئة على المدى المتوسط.

وانخفضت أسعار الطاقة 9.4% على أساس سنوي بعد انخفاضها 11.9% في مايو أيار، في حين ارتفعت أسعار المواد الغذائية غير المصنعة 5.9% بعد زيادة 6.7% في مايو أيار.

وباستبعاد هذين البندين شديدي التقلب - فيما يطلق عليه البنك المركزي الأوروبي التضخم الأساسي ويراقبه عن كثب عند وضع السياسات - تكون الأسعار قد نمت 1.1% على أساس سنوي، كما كان متوقعا ودون تغير عن الزيادة المسجلة في مايو أيار.