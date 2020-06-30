مخاوف من تعطل سلاسل الإمداد عالميا بسبب الصين والهند

أثار تراكم الشُحنات الصينية في الموانئ الهندية مخاوف تعطل سلاسل الإمداد عالمياً، وسط تصاعد التوترات السياسية بين البلدين.

وحذرت روابط صناعات الأدوية والسيارات والهواتف المحمولة في الهند، من أن تعطيل الإفراج الجمركي عن الشحنات القادمة من الصين، تسبب في خسائر كبيرة للشركات الهندية. كذلك بدأت شركات النقل في رفض قبول الشحنات القادمة من الصين، مع نفاد أماكن التخزين في الموانئ.

وأدت التوترات الحدودية بين البلدين إلى إعلان الهند تشديد قوانين الجودة والرقابة ورفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية.

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وحظرت الهند قائمة تتكون من 59 تطبيقا صينيا من العمل داخل البلاد جاء على رأسها تطبيق تيك توك الغني عن التعريف، وذلك لدواعٍ أمنية وقلق من تهديدها الأمني القومي الهندي حسب بيان وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات.

فيما شملت القائمة تطبيقات أخرى تابعة لشركة علي بابا وبايدو وتنسنت وByteDance_ مالكة تطبيق تيك توك، حيث قالت الوزارة الهندية إنها تلقت معلومات موثوقة بأن هذه التطبيقات الصينية تشكل تهديداً لسيادة ونزاهة البلاد.

وكانت الهند قد بدأت من قرابة الشهرين بتطبيق خطوات تقليص الاعتماد على المنتجات الصينية عبر إيقاف تصاريح الشحنات الصناعية القادمة من الصين في موانئها ومطاراتها؛ مما يشير إلى أن الأيام القادمة قد تشهد مزيدا من إجراءات الفعل ورد الفعل التي سيكون لها أثر واضح في تأجيج الصراع بين الجارتين.