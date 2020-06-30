جي بي مورغان: تقلبات شديدة والقادم لا يمكن توقعه!

حذر بنك الاستثمار العالمي جي بي مورغان من أن الفترة المقبلة في مشهد الاقتصاد العالمي تتسم بالغموض في خضم تبعات جائحة كورونا التي لا تنفك تلقي بظلالها على أسعار كافة الأصول وسط موجة شديدة من التقلبات عبر كافة أسواق الأسهم والسلع والأدوات الاستثمارية المختلفة.

وفي مذكرة بحثية إلى العملاء، اطلعت "العربية.نت" على نسخة منها، قال بنك الاستثمار العالمي إن السمة المميزة لمشهد الأسواق في خضم الجائحة هي "توقع ما لا يمكن توقعه" مطالبا عملاءه بمزيد من الحذر في اقتناء الأصول أو بناء المراكز الاستثمارية في الأصول المختلفة.

وتابع البنك في المذكرة، "بينما لا أحد يعلم على وجه التحديد ما سيحدث خلال العام أو العامين المقبلين إلا أننا ندرك أن الإجابة تكمن في كيفية تعامل الحكومات وصناع السياسات المالية والاقتصادية واستجابة المؤسسات والأشخاص مع المخاطر المتعلقة بالفيروس".

موضوع يهمك حافظ الدولار على مكاسب متواضعة اليوم الثلاثاء وسط حيرة المتعاملين بين مشاعر التفاؤل حيال انتعاش النمو العالمي بعد بيانات... الدولار مستقر.. والسوق حائرة بين كورونا والبيانات الإيجابية أسواق المال

وتحدث التقرير عن موجة الصعود العنيفة التي شهدتها أسواق الأسهم الأميركية على الرغم من الارتفاع المطرد في أعداد الإصابات والوفيات وقال إنه في الوقت الذي كانت فيه أعداد الإصابات بخانة الآلاف كانت مؤشرات الأسهم الأميركية عند مستويات متدنية قياسية فيما اتخذت المؤشرات اتجاها صعودياً واقتربت من مستويات ما قبل الأزمة مع تخطي الإصابة لحاجز المليون إصابة.

تعاف سريع ولكن

ويقول تقرير "جي بي مورغان" إنه في الوقت الذي سيبدأ به التعافي الاقتصادي العالمي والذي ربما بدأ بالفعل إلا أن الانكماش كان عنيفا وموجعا ولكن رغم ذلك فإن وتيرة التعافي من الأزمة الحالية من الممكن أن تحدث بصورة أسرع مما كان عليه الأمر إبان الأزمة المالية العالمية.



ولكن التقرير أشار أيضا إلى أوجه تشابه مع الأزمة المالية العالمية تتعلق بمستويات التضخم المتدنية وانخفاض معدلات الفائدة وارتفاع الدخول، فيما يتوقع التقرير أن تشهد ملامح الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة زيادة في الفجوة بين الثروة والدخل وظهور اتجاهات أخرى من بينها التوجه نحو رقمنة الاقتصاد.

وقال التقرير، "كنا نتوقع قبل الجائحة أن يتسم الاقتصاد العالمي خلال الفترة الحالية بالتوجه نحو عصر الرقمنة وهو ما يحدث بالفعل الآن مع حقيقة أن الجائحة قد ساهمت في تسريع وتيرة الأمر وهو الأمر الذي ينتظر أن يستمر خلال الفترة المقبلة على نطاق واسع".