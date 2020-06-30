صفقات الاندماج تهوي لأدنى قيمة بـ 11 عاماً

تراجعت أنشطة الاندماج والاستحواذ العالمية إلى أدنى مستوى لها في أكثر من عقد في الربع الثاني من العام، وفقا لبيانات من رفينيتيف، مع تخلي الشركات عن خطط التوسع للتركيز على حماية ميزانياتها العمومية وموظفيها في أعقاب تفشي فيروس كورونا.

وقال مستشارو الصفقات إن الرؤساء التنفيذيين كانوا مترددين في استكشاف صفقات دون مزيد من اليقين بشأن التوقعات المالية لشركاتهم. وبدلا من ذلك، استغلوا شروط تمويل مواتية لزيادة رأس المال عن طريق بيع الأسهم والاقتراض بفائدة رخيصة، وهو ما رفع أسعار إصدار الأسهم والسندات إلى مستويات قياسية.

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وقال مايكل كار الرئيس العالمي المشارك في مجموعة غولدمان ساكس لشؤون عمليات الاندماج والاستحواذ "كان فصلا لنشاط سوق رأس المال، الشركات تريد التأكد من أن ميزانياتها قوية وقادرة على البقاء في مواجهة ما سيأتي بعد ذلك".

بلغ إجمالي صفقات الاندماج والاستحواذ العالمية 485.3 مليار دولار في الربع الثاني، بانخفاض 55% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وهو أدنى مستوى منذ الربع الثالث من 2009، وفقا لبيانات رفينيتيف. واستند هذا إلى 8272 صفقة، وهو أقل رقم ربع سنوي منذ الربع الثالث من عام 2004.

وقادت الولايات المتحدة التراجع حيث انخفضت صفقات الاندماج والاستحواذ بنسبة 85% مقارنة بمستويات العام السابق إلى 94.3 مليار دولار، مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في أميركا. وهذه هي المرة الأولى منذ الربع الثالث من 2009 التي لا تتصدر فيها الولايات المتحدة التصنيف.

وشهدت أوروبا وآسيا انخفاضا أكثر تواضعا عند أقل من 10% إلى 182 مليار دولار و150 مليار دولار على التوالي.

وقال صانعو الصفقات إن عدم اليقين الاقتصادي الذي أحدثه الوباء قلل من قدرة العديد من الشركات على بدء وإتمام مفاوضات الاندماج والاستحواذ بنجاح.

وقال ديرك ألبرزميير الرئيس العالمي المشارك في جيه.بي. مورجان تشيس لشؤون الاندماج والاستحواذ "التحدي الرئيسي لإنجاز الصفقات هو أن المشترين يجب أن يكونوا مستعدين لدفع ثمن كامل بينما أداء الأعمال الحالي لا يزال أقل بكثير من مستوى كوفيد-19".

وأكبر الصفقات للربع الحالي كانت في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.