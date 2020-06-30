صندوق النقد: اقتصادات الخليج قد تنكمش 7.6% هذا العام

قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، إن دول مجلس التعاون الخليجي ستشهد اقتصاداتها انكماشاً بـ 7.6%، هذا العام في خضم تدني أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا المستجد.

كان جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، يتحدث أثناء منتدى اقتصادي افتراضي.

وقال أزعور إن دول المنطقة نجحت بدرجة كبيرة في إدارة أزمة كورونا من خلال تقليص عدد الإصابات في حين أن عدم تأخر المصارف المركزية الخليجية في إطلاق حزم وسياسات نقدية داعمة ساهم بشكل كبير في الحفاظ على الدورة الاقتصادية بالرغم من تراجع الناتجين النفطي بنسبة 7% تراجع في القطاع النفطي بدول الخليج لافتاً إلى أن عودة الحركة في الدول يساعد على تحديد القطاعات الأكثر تأثراً بأزمة كوفيد-19.

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وأضاف: "كانت إجراءات دول الخليج من الأفضل على مستوى العالم بالرغم من تفاوت تلك الحزم في المنطقة بشكل عام. وأعتقد أننا نشهد مرحلة من الضبابية المرتفعة خصوصاً مع تراجع حركة التجارة العالمية بنسبة 12%. ومن الضروري بالنسبة لدول الخليج إبقاء الإجراءات الاحترازية من كوفيد-19 في أعلى سلم أولوياتها وذلك نظراً لاستمرار الجائحة، وكذلك ضرورة إعادة ترتيب أولويات الاتفاق وإصلاح ودعم القطاع الخاص بشكل أكبر، بالإضافة إلى استمرار الإجراءات وسياسات التحفيز المالي، بحسب "البيان" الإماراتية.

ونصح جهاد أزعور بضرورة التحوط من خلال وضع آليات تمويلية تأخذ بالاعتبار حجم الديون القائمة والتحضير لضبط مستوى العجز في الميزانيات، وذلك وفقاً لظروف كل دولة. وقد فتحت الجائحة فرصا لنمو إنتاجية القطاع الخاص وتنافسيته بشكل أكبر، ضمن مظلة حماية أساسيات الاقتصاد الكلي بالطبع.