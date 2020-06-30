صورة قاتمة لأنقرة.. العجز التجاري يقفز 103% في مايو

أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عجز التجارة الخارجية لتركيا 102.7% على أساس سنوي في مايو أيار إلى 3.42 مليار دولار.



وانخفضت صادرات تركيا 40.9% وتراجعت الواردات 27.8% مقارنة مع مايو أيار 2019، حسبما ذكر المعهد، بفعل تأثير إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا.

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وكانكبير محللي الأسواق في شركة تي ماتريكس هيثم الجندي قد أشار في وقت سابق إلى أن تركيا تواجه مشاكل صعبة، ناشئة عن فقدان الثقة، في التعامل مع الضغوط على عملتها وتراجع احتياطياتها بشكل كبير.

وأضاف الجندي في مقابلة مع "العربية" إلى أن احتياطي تركيا الصافي جرى استنزافه من 40 مليار دولار، ليفقد ما قيمته حوالي 19 مليار دولار خلال شهر مارس الماضي، مع تفاقم أزمة التدخل في سوق العملة، في ظل جائحة كورونا.

وشرح أن البنك المركزي التركي، يصارع من أجل عدم وصول الليرة إلى مستويات متدنية تعيدنا إلى أزمة العام 2018، ويكابد المصاعب من أجل عدم وصول الليرة إلى مستويات تزيد على 7 ليرات لكل دولار وهو ما يعجز عنه في الوقت الحالي.

وقال إن أسعار الفائدة بسبب سياسات الإدارة التركية الحالية، هوت من 24% إلى 8.75% وهذه النسبة تعني أنه مع معدل التضخم فإن السعر الحقيقي للفائدة في السالب، في تركيا.