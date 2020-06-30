كودلو: الاقتصاد الأميركي ما زال يتجه نحو تعافٍ قوي

قال مستشار بارز للبيت الأبيض إن الاقتصاد الأميركي ما زال يتجه فيما يبدو نحو تعافٍ قوي على الرغم من انتكاسات في مساعي إعادة فتح الاقتصادات في بعض الولايات التي أغلقت لاحتواء فيروس كورونا.



وأبلغ لاري كودلو مدير المجلس الاقتصادي القومي قناة سي إن بي سي التلفزيونية "في الوقت الحالي الأمر يبدو جيداً جداً. نحن نتجه صوب تعاف قوي".



"هل هذا ربما يتغير؟ نعم ربما ونحن ننظر لهذا بعناية شديدة".

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وأدت قفزة في حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في عدد من الولايات الأميركية إلى تراجع عدد منها عن إجراءات لإعادة فتح اقتصاداتها.



وأثار هذا تساؤلات بشأن مدى السرعة التي قد يتعافى بها الاقتصاد الأميركي من هبوطه العميق المرتبط بفيروس كورونا.



وقال كودلو إن الهدف الرئيسي لإدارة ترمب هو تقديم حوافز لتشجيع عودة المزيد من الأميركيين إلى العمل.