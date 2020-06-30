نمو الاقتصاد غير النفطي بالسعودية 1.6% في الربع الأول

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن الاقتصاد السعودي غير النفطي سجل نمواً بنسبة 1.6% في الربع الأول من العام الحالي، فيما سجل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي انكماشا بنسبة 1%، مقارنة بنمو بنسبة 1% في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت البيانات انخفاض الناتج النفطي بنسبة 4.6%، وهذا هو الفصل الربع على التوالي الذي ينخفض فيه الناتج النفطي، بسبب انخفاض أسعار النفط، وانخفاض حجم الإنتاج.

وبالمقارنة، كان الناتج غير النفطي السعودي قد نما بنسبة 2.1% في الربع الأول من العام الماضي.

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وكان النمو الإجمالي قد نما بنسبة 1% في الفترة نفسها من العام 2019.

أما الناتج النفطي فيواصل الانخفاض للفصل الرابع على التوالي، مع انخفاض الأسعار العالمية، وخفض الإنتاج ضمن إطار اتفاق أوبك بلس.

ويظل قطاع النفط الخام والغاز المساهم الأكبر في الناتج المحلي بنسبة 22%، يليه قطاع الخدمات الحكومية، ثم تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم، ومن ثم الصناعات التحويلية.