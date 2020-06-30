هونغ كونغ تواجه خطر فقدان مكانتها كأهم المراكز المالية

تواجه هونغ كونغ خطر فقدان مكانتها كأحد أهم المراكز المالية في العالم، وذلك بعد أن أقر مجلس الشعب الصيني بالإجماع قانون الأمن القومي المثير للجدل.

يضع التشريع بكين في مسار تصادمي مع بريطانيا والولايات المتحدة وحكومات غربية أخرى، والتي تخشى أن يقوض القانون الحريات التي تتمتع بها "هونغ كونغ".

فيما ترى بكين أن قانون الأمن القومي، يهدف إلى مواجهة التخريب والإرهاب والنزعة الانفصالية والتواطؤ مع القوى الأجنبية، في رد على احتجاجات مطالبة بالديمقراطية خرجت في هونغ كونغ العام الماضي.

موضوع يهمك قال وزير التجارة الأميركي ويلبور روس إن القواعد التنظيمية للوزارة التي تمنح هونغ كونغ معاملة تفضيلية في التجارة، بما في... وزارة التجارة الأميركية تعلق معاملتها التفضيلية لهونغ كونغ اقتصاد

بالمقلب الآخر، صعدت اشنطن من ردود فعلها، ليتم تجميد العمل بالعديد من نواحي المعاملة الخاصة التي تمنحها الولايات المتحدة لهونغ كونغ، ومن بينها نقل أي تقنيات حساسة للإقليم.

لطالما كانت هونغ كونغ الموقع المفضل في آسيا للبنوك والوسطاء لتزويد عملائها بالبحوث المتعلقة بالاقتصاد الصيني وأسواقها.

أما الآن فالصورة تغيرت تماما .

إذ أعرب مجموعة من المستثمرين والمحللين الاقتصاديين عن قلقهم جراء هذا القانون والذي بنظرهم سيزيد من الرقابة الصينية على الأبحاث المالية، التي تقدم للعملاء، ما قد يشكك بمصداقيتها.

الأمر الذي يثير التساؤلات حول مستقبل المدينة كمركز مالي عالمي.

كما يعتقد بعض المستثمرين أن المزيد من الرقابة الذاتية على الأبحاث سيشجع أيضًا المزيد من الأنشطة الاحتيالية من قبل الشركات المدرجة في هونغ كونغ.

ومن جهة أخرى، أظهر مسح أجرته غرفة التجارة الأميركية أن 80% من الشركات الأميركية أعربوا عن قلقهم حيال قانون الأمن القومي الذي سيضر بنظرهم ببيئة الأعمال العامة.

فيما ترى بعض الشركات أنه يمكن أن يؤدي تنفيذ القانون إلى انخفاض الاستثمارات الأجنبية في المدينة، بالإضافة إلى صعوبة أكبر في التوظيف أثناء مغادرة الكثير أو تجنبهم هونغ كونغ.