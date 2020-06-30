وزارة التجارة الأميركية تعلق معاملتها التفضيلية لهونغ كونغ

قال وزير التجارة الأميركي ويلبور روس إن القواعد التنظيمية للوزارة التي تمنح هونغ كونغ معاملة تفضيلية في التجارة، بما في ذلك الإعفاء من رخص التصدير، جرى تعليقها.



وأضاف روس في بيان أن إجراءات أخرى لإنهاء المعاملة الخاصة لهونغ كونغ يجري أيضا تقييمها بينما تكثف واشنطن الضغوط على الصين بسبب قرارها فرض تشريع أمني على هونغ كونغ.

طلبت هونغ كونغ من الولايات المتحدة في وقت سابق البقاء بمنأى عن الجدال الداخلي بشأن قوانين الأمن القومي الجديدة التي ستفرضها الصين، وحذرت من أن سحب الوضع الخاص الذي تحظى به المدينة بموجب القانون الأميركي قد يحدث أثرا معاكسا على اقتصاد الولايات المتحدة.

قالت حكومة هونغ كونغ "أي عقوبات هي سيف ذو حدين لن يضر بمصالح هونغ كونغ وحسب، بل وسيضر بقوة بمصالح الولايات المتحدة".

وأشارت إلى أنه خلال الفترة من 2009 إلى 2018 كان الفائض التجاري مع الولايات المتحدة 297 مليار دولار وهو الأكبر بين كل شركاء واشنطن التجاريين، وكانت المدينة مقر 1300 شركة أميركية.

ومن المرجح أن يبدأ سريان التشريع الجديد قبل سبتمبر بعدما وافق البرلمان الصيني هذا الأسبوع على قرار بتطبيقه.

وتقول الصين إن التشريع يهدف للتصدي للميول الانفصالية والتخريب والإرهاب والتدخل الخارجي في المدينة، ويتيح التشريع أن تنشئ أجهزة المخابرات الصينية قواعد في هونغ كونغ.