اقتصاد دبي ينكمش 3.5% بالربع الأول..والعقارات تواصل نموها

انكمش الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي بنسبة 3.5% على أساس سنوي في الربع الأول من العام، بحسب تصريح للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وعلى الرغم من تراجع نشاط التجارة ونشاط النقل والتخزين في نفس الفترة بنسبة 7.5%، إلا أن القطاع العقاري حقق نموا بنسبة 3.7% في الربع الأول.

موضوع يهمك قالت شركة "داماك العقارية" الإماراتية، اليوم الأربعاء، إنها لم تستلم أي طلبات من أي جهة تضمن نية الاستحواذ.وجاء رد... داماك: لم نتلقَ أي طلبات استحواذ.. والسهم يرتفع بالحد الأقصى شركات

وكان الناتج القومي للإمارة قد ارتفع بنسبة 2.2% العام الماضي.

إلى ذلك، أكدت شركة داماك في بيان إلى السوق أنها لم تتسلم أي طلب من أي جهة تتضمن نية الاستحواذ عليها.

يأتي هذا بعد أن ذكرت وكالة رويترز نقلا عن مصادرها أن رئيس شركة داماك العقارية حسين سجواني يدرس خططا لتحويلها إلى شركة خاصة.

وأضافت الوكالة أن سجواني يدرس هذا الخيار منذ أواخر العام الماضي بعد تراجع سعر سهم داماك بقوة خلال العامين الماضيين.

ويملك سجواني حصة تزيد عن 72% من الشركة ويجري محادثات مع بنوك لتمويل الصفقة، بحسب المصادر.