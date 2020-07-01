السعودية.. ضريبة القيمة المضافة تدخل حيز التنفيذ

دخل قرار رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%، اليوم الأربعاء، حيز التنفيذ على جميع السلع والخدمات الخاضعة لها في الأسواق التجارية في السعودية، وذلك بعد صدور أمر ملكي بتعديل المادة (الثانية) من نظام ضريبة القيمة المضافة، والمتضمن رفع نسبة الضريبة من 5 إلى 15% في الحادي عشر من مايو الماضي.

ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المكلفين المسجلين في ضريبة القيمة المضافة إلى التحقق من جاهزية منشآتهم، والتعرف على كافة الأحكام الانتقالية المرتبطة برفع نسبة الضريبة، وذلك من خلال مراجعة الدليل الإرشادي للأحكام الانتقالية المتعلقة برفع نسبة ضريبة القيمة المضافة.

كما حتث الهيئة المواطنين والمقيمين على التأكد من عناصر الفاتورة الضريبية، وهي "اسم المتجر، تاريخ الشراء، الرقم الضريبي، وخانة ضريبة القيمة المضافة"، داعيةً إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي منشأة مخالفة في حال عدم توفر تلك العناصر، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة (gazt.gov.sa)، وعبر تطبيق (الضريبة المضافة) للهواتف الذكية.

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ودعت هيئة الزكاة والدخل المكلفين الراغبين بالحصول على مزيد من المعلومات بشأن الأنظمة الضريبية في المملكة والامتثال لأحكامها، إلى زيارة الموقع الرسمي للهيئة، أو التواصل مع الهيئة من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، أو عبر حسابها الخاص بالعناية بالعملاء في تويتر.

وكان المتحدث الرسمي لهيئة الزكاة والدخل في السعودية، حمود الحربي، قد أكد في مقابلة مع "العربية" يوم أمس أن ضريبة القيمة المضافة سوف ترتفع من 5% إلى 15% بداية من يوم الأربعاء الأول من يوليو 2020.

وأضاف الحربي أن هناك مرحلة انتقالية لتسهيل تطبيق نسبة الرفع بالضريبة، تخص العقود والتوريدات والفواتير الصادرة قبل تاريخ 11 مايو 2020، والتي ستواصل دفع الضريبة بالنسبة القديمة 5% حتى تاريخ 30 يونيو 2021 أو حتى تجديد أو انتهاء العقد أيهم أقرب، ثم ترتفع نسبة الضريبة عليها من 5% إلى 15%.

وأوضح أنه بالنسبة للعقود مع الجهات الحكومية المبرمة قبل 11 مايو فإن التوريدات بهذا العقد سوف تستمر بنفس النسبة حتى تاريخ 30 يونيو 2021 أو انتهاء العقد أيهما أقرب، وينطبق هذا على السلع التي جرى إصدار فواتيرها أو توريداتها قبل يوم 11 مايو الماضي.

وقال إن الهيئة ومنذ إعلان رفع نسبة الضريبة قامت بجهود من عدة نواحٍ تشمل تطوير المعرفة والتوعية، وتطوير التقنيات لدى الهيئة ولدى المكلفين، بجانب الجولات الرقابية.

وأضاف أن الهيئة عقدت أكثر من 12 ورشة عمل خلال شهر يونيو، بعد قرار رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب بث مباشر وإرشادات مختصرة ونماذج وأمثلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن إرشادات وأمثلة فعلية، لتوعية الموردين والمستهلكين بالتغير الحاصل.

ومن الناحية الرقابية، قال الحربي إن الهيئة قامت بالتأكد من الالتزام عبر أكثر من 50 ألف جولة تفتيشية هذا العام، رصدنا من خلالها أكثر من 7 آلاف مخالفة.

وأضاف أن الهيئة قامت منذ إعلان رفع نسبة الضريبة بأكثر من 2000 جولة رقابية نتج عنها 355 مخالفة.

يذكر أن الهيئة العامة للزكاة والدخل، دعت أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بالموعد المحدد، مؤكدةً استمرار حملاتها التفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية؛ للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.