جائحة كورونا ترفع حصة الدولار الأميركي في الاحتياطات العالمية

أظهرت بيانات من صندوق النقد الدولي أن حصة الدولار الأميركي في الاحتياطيات العالمية ارتفعت إلى 61.9% في الربع الأول من العام، مع قيام بنوك مركزية حول العالم بجمع العملة الخضراء في أعقاب جائحة فيروس كورونا.



وما زالت حصة الدولار هي الأكبر بين كل العملات. وفي الربع الرابع من 2019، كانت حصة الدولار 60.8%.



وأظهرت البيانات أيضا أن الاحتياطيات العالمية تراجعت إلى 11.731 تريليون دولار من 11.824 تريليون دولار في الربع الأخير من العام الماضي.

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وبلغ إجمالي حيازات الدولار الأميركي في الاحتياطيات العالمية 6.794 تريليون دولار، أو 61.9% تقريباً من إجمالي الاحتياطيات، في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. وفي الربع الرابع من 2019، بلغت الاحتياطيات الدولارية 6.44 تريليون دولار، أو حصة قدرها 60.8%.



وأشارت البيانات الى أن حصة اليورو في الاحتياطيات العالمية استقرت عند 20% في الربع الأول، مقارنة مع 20.5% في الأشهر الثلاثة السابقة.



ولم يطرأ تغير يذكر أيضا على حصة اليوان الصيني إذ بلغت 1.9% من إجمالي الاحتياطيات العالمية.



واستقرت أيضا حصة الين الياباني عند 5.6% في الربع الأول بلا تغير إلى حد كبير من الربع الأخير في 2019.