مصر تبدأ بتنفيذ أضخم موازنة بتاريخها بـ2.2 تريليون جنيه

تبدأ الحكومة المصرية اليوم بتنفيذ أضخم موازنة عامة في تاريخ البلاد للعام المالي 2020-2021 بقيمة 2.2 تريليون جنيه مصري منها تريليون وسبع مئة مليار جنيه للمصروفات.

وتمثل المصروفات المتوقعة زيادة بـ9% عن موازنة العام المالي الماضي بسبب زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي.

وتضمنت الموازنة الجديدة زيادة الاستثمارات الحكومية إلى 281 مـليار جـنيه، وزيادة الجانب الممول من الخزانة العامة بنسبة 26.4%، لتصل إلى 177 مليار جنيه، وهي أعلى قيمة تاريخية لها.

ومن مستهدفات الموازنة الجديدة خفض الدين العام إلى 83% من الناتج المحلي الإجمالي والحفاظ على فائض أولي 2% وخفض العجز الكلي إلى 6.3% مقابل مستهدف 7.2% العام المالي الحالي.

واعتبر محلل الاقتصاد الكلي في سي آي كابيتال نعمان خالد، في مقابلة مع "العربية"، أن جزءا كبيرا من مستهدفات الموازنة سواء من الفائض الأولي أو عجز المستهدف، لا يلامس الواقع الحالي، حيث إن هذه الأرقام وضعت قبل شهر مارس أي ما قبل أحداث كورونا. ولفت إلى أن هذه الموازنة ستخضع للمراجعة لاحقا.

وفي حين أن الحكومة قد وضعت 3 سيناريوهات لتأثيرات أزمة كورونا على مستهدفات الموازنة، يعتبر أن السيناريو الأقرب للتحقيق هو أن التعافي الاقتصادي سيظهر بصورة كبيرة بحلول ديسمبر المقبل.

وبحسب وجهة نظر "سي آي كابيتال"، فإن العجز المتوقع للميزانية سيتراوح بين 8.5% إلى 9%.