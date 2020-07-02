البنك الدولي: جائحة فيروس كورونا توسع فجوة عدم المساواة

قال رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، إن جائحة فيروس كورونا تفاقم عدم المساواة في أنحاء العالم، إذ تلحق أشد الضرر بأولئك الذين لا تحميهم شبكة للضمان الاجتماعي في الدول النامية، بينما أن مشتريات البنوك المركزية في الدول المتقدمة من الأصول يستفيد منها الأشخاص الأكثر ثراء.



ومتحدثا في ندوة عبر الإنترنت استضافها مجلس الأميركيتين، قال مالباس إن جائحة فيروس كورونا "كارثة" على العالم النامي سيكون لها أضرار طويلة الأجل، وإن الناتج الاقتصادي العالمي سيستغرق سنوات حتى يتعافى إلى مستواه قبل الجائحة.



وسُجلت نحو 52 ألفا و898 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة في رقم قياسي منذ بداية الوباء، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز أمس الأربعاء. وبذلك، يرتفع إجمالي الإصابات بكوفيد-19 في الولايات المتحدة إلى نحو 2,7 مليون.

وسجلت البلاد أيضا 706 وفيات بالفيروس في 24 ساعة، ليرتفع إجمالي وفيات كوفيد-19 في الولايات المتحدة إلى 128 ألفا و28.

وعدد الإصابات المكتشفة حديثًا في الولايات المتحدة، أعلى من أي وقت مضى منذ ظهور الوباء. كذلك فإن عدد الحالات التي تتطلب دخول المستشفيات يتزايد في عدد من بؤر الوباء، كما هو الحال في هيوستن (تكساس) وفينيكس (أريزونا).