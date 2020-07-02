الصين تؤكد: ملتزمون تجاه 11 دولة بتيسير سلاسل الإمداد

ذكر بيان صادر عن وزارة التجارة، اليوم الخميس، أن الصين قالت إنها ملتزمة تجاه 11 دولة أخرى بضمان سلاسل إمداد تعمل بشكل جيد على الرغم من الجائحة.

وقالت في البيان "نحن ملتزمون بالعمل مع جميع الدول ذات التفكير المتماثل لضمان استمرار تدفق التجارة دون عوائق، وأن تظل البنية التحتية المهمة مثل مطاراتنا وموانئنا البحرية مفتوحة لدعم استمرارية وسلامة سلاسل التوريد عالمياً".

وانكمشت صادرات الصين في مايو مع إجراءات الغلق الشامل العالمية بسبب فيروس كورونا في النيل من الطلب، بينما يشير انخفاض الواردات بوتيرة أكبر من المتوقع إلى تنامي الضغوط على المنتجين في ظل تعثر النمو العالمي.

وأظهرت بيانات الجمارك أن الصادرات في مايو/أيار تراجعت 3.3% مقارنة بها قبل عام، بعدما سجلت زيادة مفاجئة في أبريل/نيسان بلغت 3.5%. وتوقع استطلاع أجرته رويترز انخفاضا بنسبة 7%.

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جاء أداء الصادرات أفضل من التوقعات لكن الواردات هوت 16.7% مقارنة بها قبل سنة ومقارنة بهبوط 14.2% في الشهر السابق وذلك في أكبر تراجع منذ يناير كانون الثاني 2016.

وكانت التوقعات لهبوط الواردات 9.7% في مايو.

نتيجة لذلك، سجلت الصين فائضا تجاريا قياسيا بلغ 62.93 مليار دولار الشهر الماضي، وهو الأعلى منذ بدأت رويترز تتبع البيانات في 1981، مقارنة مع توقعات لفائض 39 مليار دولار وبعد فائض قدره 45.34 مليار في أبريل.

وبلغ فائض التجارة مع الولايات المتحدة 27.89 مليار دولار في مايو، وفقا لحسابات أجرتها رويترز من واقع بيانات الجمارك الصينية.