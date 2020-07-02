بارنييه: " تباينات هائلة" في مفاوضات بريكست مع الأوروبي

المصدر: بروكسل – أ ف ب

اعتبر المفاوض الأوروبي ميشال بارنييه، الخميس، أن "تباينات هائلة" لا تزال قائمة بين لندن والاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاق الذي سيحدد علاقاتهما المستقبلية، وذلك في ختام محادثات مكثفة.

وقال بارنييه "بعد 4 أيام من المباحثات، لا يزال ثمة تباينات هائلة".

ولكنّه أضاف "ما زلنا نعتقد أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق، يكون لمصلحة الجميع"، وذلك في بيان صدر تزامناً مع بيان لنظيره البريطاني.

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وقرر الطرفان تكثيف المفاوضات خلال الصيف بعد الشروع في الخروج من مرحلة العزل الصحي، بغية تجنب عدم التوصل إلى اتفاق، ما ستكون له تداعيات اقتصادية شديدة القسوة. وستنعقد جولة المباحثات المقبلة الاثنين في لندن.

ويرغب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تحديد مدى إمكانية التوصل إلى اتفاق في شهر تموز/يوليو، فيما يتطلع الأوروبيون الوصول إلى تلك المرحلة في شهر تشرين الأول/أكتوبر.

ولا تزال الخلافات بين بروكسل ولندن التي غادرت الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني/يناير، تدور حول مسائل مهمة على غرار تحديد عدد الاتفاقات، واحدا أو أكثر، والشروط التنافسية المنصفة فضلاً عن مسألة الصيد البحري.