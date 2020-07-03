السعودية.. 135 مليار ريال حجم تمويل الشركات الصغيرة بالربع الأول

بلغ حجم التمويلات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من المصارف السعودية وشركات التمويل، بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2020، نحو 135.06 مليار ريال، مسجلة نمواً بنحو 19.3ً، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي بما يعادل 21.89 مليار ريال.

وكشفت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، سجلت التمويلات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة أعلى نمو ربعي، وذلك منذ بداية صدور البيانات 2018، وفقا لما نقلته صحيفة "الاقتصادية".

ويأتي النمو بدعم من نمو التمويلات لجميع فئات الشركات، إذ نمت التمويلات المقدمة للشركات متناهية الصغير بنحو 41.2% لتبلغ 5.61 مليار ريال، كذلك نمت التمويلات للشركات الصغيرة بنحو 20.1% إلى 31.77 مليار ريال، ونمو بنسبة 19.3% للتمويلات المقدمة للشركات المتوسطة بنهاية الربع الأول.

وارتفعت نسبة التمويل المقدمة من المصارف وشركات التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من إجمالي تمويلاتهم، إلى 6.7%، مقارنة بنحو 6.2% للفترة المماثلة من العام الماضي.

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وشكلت تمويلات المصارف نحو 92.7% من إجمالي التمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بقيمة 125.16 مليار ريال، فيما بقية التمويلات البالغة 9.89 مليار ريال تعود لشركات التمويل.

ونمت القروض المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة بنهاية الربع الأول 2020 للربع الثالث على التوالي، إذ نمت 15% مقارنة بنهاية الربع الرابع من 2019.

ويأتي ذلك النمو بعد تراجعها بشكل طفيف خلال الربع الثاني 2019 مقارنة بالربع الأول من العام ذاته، لكنها لا تزال تنمو على أساس سنوي.

وسيطرت الشركات المتوسطة على الحصة الكبرى من التمويلات المقدمة 72.3% بما يعادل 97.67 مليار ريال، منها 3.75 مليار عبر شركات التمويل ونحو 93.9 مليار ريال عبر المصارف.

فيما شكلت تمويلات الشركات الصغرى نحو 23.5% بنحو 31.77 مليار ريال، منها 27.4 مليار عبر المصارف ونحو 4.3 مليار عبر شركات التمويل.

وشكلت تمويلات الشركات متناهية الصغر نحو 5.62 مليار ريال بما يعادل 4.2% من إجمالي القروض المقدمة، إذ شكل نصيب شركات التمويل نحو 1.84 مليار ريال ونحو 3.77 مليار ريال من القطاع المصرفي.

إلى ذلك، يشكل التمويل المقدم من "المصارف" للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر نحو 6.4% من إجمالي تسهيلات المصارف، فيما يشكل التمويل المقدم من "شركات التمويل" للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر نحو 19.1% من إجمالي تسهيلات شركات التمويل.